Neu-Ulm

13:04 Uhr

Fahrgast bedroht und beleidigt Busfahrer in Neu-Ulm

In einem Linienbus in Neu-Ulm ist ein Fahrgast am Samstag ausfallend geworden.

In einem Linienbus in Neu-Ulm soll am Samstag ein Fahrgast den Busfahrer bedroht und beleidigt haben. Auslöser des Streits war ein Kinderwagen.

In der Wiblinger Straße ist es am Samstagmittag in einem Linienbus zu einer verbalen Streitigkeit zwischen dem Busfahrer und einem 40-jährigen Fahrgast gekommen. Grund hierfür war laut Polizei, dass der Fahrer in dem vollen Bus Platz für eine Frau mit Kinderwagen schaffen wollte. Der Fahrgast war mit der Vorgehensweise des Fahrers nicht einverstanden. Der Busfahrer verständigt die Neu-Ulmer Polizei Im Verlauf des Streits bedrohte und beleidigte der Mann den Busfahrer, teilte die Polizeiinspektion Neu-Ulm mit. Der Fahrer verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten nahmen Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung entgegen. Der 40-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren. (AZ)

