vor 48 Min.

Falschparker aufgepasst: Stadt Neu-Ulm verteilt jetzt Knöllchen am Pfuhler Baggersee

Plus Falschparker rund um den Pfuhler See werden künftig zur Kasse gebeten. Dort sind demnächst städtische Kontrolleure unterwegs.

Von Michael Ruddigkeit

An heißen Tagen herrscht am Pfuhler See Hochbetrieb. Und viele der Badegäste kommen mit dem Auto. Die Folge: Der Parkplatz ist voll, weshalb die Besucher auf die Holzstraße ausweichen und ihre Fahrzeuge dort abstellen. Von "teilweise chaotischen Parkverhältnissen" sprach kürzlich Bürgermeister Johannes Stingl ( CSU) in einer Sitzung. Da die Polizei nicht ständig kontrollieren kann, will die Stadt nun selbst durchgreifen.

