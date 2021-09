Fensterscheibe am Schulzentrum Pfuhl eingeworfen

Eine Fensterscheibe ist am Schulzentrum Pfuhl eingeworfen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen.

Am Schulzentrum Pfuhl in der Heerstraße ist am vergangenen Wochenende eine Fensterscheibe vermutlich mit einer Bierflasche eingeworfen worden. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Zerstört wurde dabei die äußere Glasscheibe des doppelt verglasten Fensters. Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu Täter und Tatbegehung geben könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

