Firma Wilhelm Mayer investiert in Neu-Ulm Millionen in einen Neubau

Am Donnerstag wird im Beisein von Oberbügermeisterin Katrin Albsteiger in der Industriestraße in Neu-Ulm der Grundstein zu einem neuen Firmengebäude der Traditionsfirma Wilhelm Mayer gelegt. Bauherr dieses dem Firmensitz gegenüberliegenden Bauwerkes ist die Schwesterfirma Wilhelm Mayer Grundstücksgesellschaft, zentraler Mieter der Ausstellungs-, Diagnose - und Rüsthalle mit integriertem Büro-Zwischengeschoss siehe angefügte Abbildung des Bauschildes ist die Wilhelm Mayer Nutzfahrzeuge.

Foto: Mayer