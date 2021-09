Neu-Ulm

vor 49 Min.

Fit für die Arbeit? OB Katrin Albsteiger besucht Kolping-Akademie Neu-Ulm

Plus In der Kolping-Akademie Neu-Ulm wird Arbeit gelernt, gelehrt und vermittelt. Im Rahmen ihrer "Wirtschaftsbesuche" war nun die Oberbürgermeisterin Albsteiger zu Gast.

Von Veronika Lintner

In der Reuttier Straße 41 findet so vieles Platz unter einem Dach: In einem Bistro bedienen junge Menschen, zeigen, was sie können im Verkauf an der Theke oder als Beikoch in der Übungsküche. Zwei, drei Türen weiter werkeln Azubis in der Metall-Werkstatt mit Schutzbrille. Der Frisör-Übungsraum ist gerade leer, die Auszubildenden haben Berufsschule, doch im nächsten Studio grübeln Bau-Lehrlinge zwischen Wänden und Mauersteinen emsig über Skizzen. In den Räumen der Kolping-Akademie Neu-Ulm dreht sich alles um Fort-, Weiter- und Ausbildung, diese Institution versteht sich als Vermittler. Gerade auch für junge Menschen, die sich auf dem regulären Arbeits- und Ausbildungsmarkt schwertun. Jetzt hat Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger das Bildungswerk besucht.

