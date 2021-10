Neu-Ulm

vor 18 Min.

Foto-Ausstellung in Neu-Ulm: Wo Kinder schlafen und wovon sie träumen

Plus Eine Kindheit im Steinbruch oder ein Zuhause in der edelsten Wohngegend: Fesselnd und mit Porträtbildern zeigt das Edwin-Scharff-Museum Kinder der Welt.

Von Dagmar Hub

Unterschiedlicher kann Kindheit kaum sein: Die siebenjährige Indira wohnt mit ihrer Familie in einem Einraum-Haus bei Kathmandu (Nepal), arbeitet seit vier Jahren im Steinbruch – und träumt davon, Tänzerin zu werden. Kaya, vier Jahre alt, lebt in Tokio, besitzt 30 aufwendige Kleider und 30 Paar Schuhe, mehrere Perücken und ein Kinderzimmerchen voll Spielzeug. Wie Kinder leben und vor allem, wie und wo sie schlafen, zeigt eine berührende Foto-Ausstellung "Where Children Sleep" im Edwin-Scharff-Museum, die am Freitagabend eröffnet wurde.

