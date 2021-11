Frau stürzt beim Gassigehen in offenen Kanalschacht

Die Falle war offenbar schwer zu sehen: Eine Frau ist in einen teilweise offen stehenden Kanalschacht gestürzt.

Am Sonntagabend ging eine 41-jährige Frau mit ihrem Hund im Bereich der Breslauer Straße Gassi. Plötzlich verlor sie den Boden unter den Füßen und fiel in einen teilweise geöffneten Kanalschacht. Nachdem die Abdeckung nach Darstellung der Polizei zum Teil jedoch mit Laub bedeckt und die Örtlichkeit nur gering ausgeleuchtet war, konnte die Frau den offenen Kanalschacht auch nicht wahrnehmen. Glücklicherweise befanden sich in der Nähe weitere Passanten, die ihr letztendlich wieder aus dem Loch heraus halfen. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei muss nun ermitteln, warum der Kanalschacht teilweise offen stand. (AZ)