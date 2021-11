Neu-Ulm

vor 35 Min.

Fridays for Future demonstriert auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm

Klimaaktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future demonstrierten auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm. Die Klimapläne der Ampelparteien reichen ihnen nicht aus.

Plus Aktivisten von Fridays for Future demonstrieren auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm gegen die Pläne der Ampel-Parteien. Sie fordern konsequente Klimaschutz-Maßnahmen.

Von Quirin Hönig

Eine Fahrradstraße in Richtung Zukunft haben die Klimaaktivistinnen und -aktivisten von Fridays for Future mit Kreide auf den Petrusplatz in Neu-Ulm gemalt. Die Straße für Autos beziehungsweise fossile Verbrenner biegt in eine andere Richtung ab. An dieser Abzweigung steht eine Ampel. Ein Zeichen dafür, dass SPD, Grüne und FDP, die gerade über einen Koalitionsvertrag verhandeln, entscheiden, in welche Richtung es klimapolitisch geht. Die bisherigen Pläne der Ampelparteien reichen in den Augen der jungen Menschen auf dem Platz nicht aus, um den Klimawandel aufzuhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen