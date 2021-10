Neu-Ulm

vor 50 Min.

Führungswechsel bei der Burlafinger CSU

Plus Die Christsozialen sind mit dem Ausgang der Bundestagswahlen alles andere als zufrieden. Der Führungswechsel hat allerdings rein persönliche Gründe.

Von Inge Pflüger

Es werde ihm „eine Ehre sein, dieses Amt zu übernehmen“, sagt Alfonso Di Nisio gleich zu Beginn der Versammlung. Und als er dann in den „Iselstuben“ in Burlafingen zum Vorsitzenden des CSU-Ortsverbandes Burlafingen/ Steinheim gewählt worden war, stand dem 59-Jährigen die Freude ins Gesicht geschrieben. Selten wohl hat sich ein Ehrenamtlicher in der heutigen Zeit so über sein Amt gefreut. Der bisherige Vorsitzende und CSU-Stadtrat Franz Ott wollte nicht mehr kandidieren - aus persönlichen Gründen: „Durch die Familie und den Nachwuchs, bleibt weniger Zeit für das Ehrenamt.“ Er versprach aber, sich weiterhin ehrenamtlich mit zu engagieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

