Fünf Jahre danach: Mysteriöser Kickboxer-Mord wirft immer noch Fragen auf

Plus Am 18. November 2016 wird der Kickboxer Musa Musalaev im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld erschossen. Ein Täter konnte noch immer nicht ermittelt werden.

Es war ein Freitagabend gegen 18 Uhr, als Anwohner in Ludwigsfeld mehrere Schüsse hörten: Ein 37-jähriger Familienvater wird vor seinem Zuhause, einem Hochhaus in der Breslauer Straße, kaltblütig ermordet. Doch erst nach und nach stellt sich heraus: Der Fall ist mehr als mysteriös. Nicht nur, weil dem Täter die Flucht gelang. Sondern auch, weil das Opfer, ein einstiger Kickbox-Weltmeister, ganz offensichtlich ein höchst zwielichtiges Doppelleben führte. Dafür sprechen weitere, neue Details, die nun ans Licht kommen.