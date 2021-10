Fünf Straftaten in drei Monaten: Neu-Ulmer muss in Haft

Plus Ein Neu-Ulmer wird zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Weitere Vorwürfe lassen sich nicht beweisen. Das Gericht will den Mann nicht aufgeben.

Betrug, Raub, Diebstahl in mehreren Fällen, Sachbeschädigung, Unterschlagung und versuchter Betrug: Ein junger Mann aus Neu-Ulm soll im vergangenen Jahr von August bis Oktober zahlreiche Straftaten begangen haben. Die meisten davon mit einem Freund, der inzwischen in Haft sitzt. Der Staatsanwalt sieht massiv schädliche Neigungen bei dem 20-Jährigen. Der Verteidiger hält ihn dagegen für einen "klaren Mitläufer".