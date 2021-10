Neu-Ulm

Fußprothese und Beckenmodell: Die besten Ideen beim 3D-Druck-Wettbewerb

Plus Bei der Deutschen 3D-Druck-Challenge in Neu-Ulm wurde das beste Projekt gesucht und gefunden. Worauf es dabei ankam und was die Jury überzeugte.

Von Quirin Hönig

Eine Fußprothese, Reliefkarten von Bergen, eine Raupe zum Paketöffnen und mehr: Sieben Projekte sind in der letzten Runde der Deutschen 3D-Druck-Challenge gestanden. In der Hochschule Neu-Ulm (HNU) präsentierten die Finalistinnen und Finalisten am Donnerstagabend ihre Geschäftsideen der Jury.

