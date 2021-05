Neu-Ulm

30.05.2021

Gartenstraße in Neu-Ulm ist am Montag wegen einer Baustelle gesperrt

Autofahrer müssen sich am Montag auf Verkehrsbehinderungen in Neu-Ulm einstellen. Grund ist eine Baustelle in der Gartenstraße.

Die Zufahrt von der Hermann-Köhl-Straße in die Gartenstraße in Neu-Ulm muss ab Montag, 31. Mai, für den Verkehr gesperrt werden. Hintergrund ist eine private Baumaßnahme. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit. Der Verkehr wird über die parallel verlaufende Friedenstraße umgeleitet. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende Juli an. Auch die Zufahrt zur Post und zu den in der Gartenstraße liegenden Gewerbebetrieben ist in diesem Zeitraum nur über die Friedenstraße möglich. Am Montag wird die Gartenstraße vollständig gesperrt Für den Aufbau eines Baukrans muss die Gartenstraße am Montag auf Höhe der Musikschule beziehungsweise der Post zudem vollständig gesperrt werden. Die Ausfahrt aus der Gartenstraße in die Hermann-Köhl-Straße ist ab Dienstag, 1. Juni, wieder möglich. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, die Baustelle zu meiden. (AZ) Lesen Sie auch: Drei schwere Unfälle rund um Ulm halten Polizei, Feuerwehr und Autofahrer in Atem

