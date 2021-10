Neu-Ulm

17:00 Uhr

Gebührenerhöhungen in Neu-Ulm? Ja, aber ...

Sollen an den Badeseen, wie hier in Ludwigsfeld, künftig Parkautomaten stehen?

Plus Das Geld ist knapp in der Großen Kreisstadt, deshalb soll gespart werden. In vielem sind sich die Stadträte einig, allerdings nicht bei den Gebühren.

Von Ronald Hinzpeter

Im Grundsatz sind sich alle einig, doch bei den Details dürfte es noch intensive Diskussionen geben. Der Neu-Ulmer Stadtrat hat jetzt einstimmig die Eckdaten für den Haushalt 2022 beschlossen. Der zeigt sich als echtes Krisenprodukt, denn durch den massiven Einbruch bei der Gewerbesteuer muss Neu-Ulm ans Eingemachte gehen, also in die noch gut gefüllten Rücklagen greifen, neue Schulden machen, den Rotstift bei den Ausgaben ansetzen und kräftig an der Gebühren- und Abgabenschraube drehen. Gerade in diesem Punkt stieß eine Idee von Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) bereits auf ersten Widerstand.

