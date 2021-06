Geburt in Neu-Ulm: Donauklinik gewährt Einblicke in den Kreißsaal

Plus Ein Infoabend der Donauklink Neu-Ulm zeigt, worauf sich die zukünftigen Eltern verlassen können. Eine Corona-Einschränkung hat den Wöchnerinnen offenbar gutgetan.

Die Geburt des eigenen Kindes ist eines der großartigsten Ereignisse im Leben. Zahlreiche Fragen beschäftigen dementsprechend die werdenden Eltern. Die Mitarbeiter der Geburtshilfe der Donauklinik in Neu-Ulm stehen deshalb den Müttern und Vätern mit ausführlichen Informationsabenden zur Verfügung.