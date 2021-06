Neu-Ulm-Gerlenhofen

vor 17 Min.

Alte Halle in Gerlenhofen: SPD-Fraktion fordert einen Aufschub

Was wird aus dem Areal der alten Mehrzweckhalle in Gerlenhofen? Die SPD-Fraktion will die Entscheidung darüber vertagen.

Von Michael Ruddigkeit

Was passiert mit dem Grundstück der ehemaligen Mehrzweckhalle in Gerlenhofen? Das sollte eigentlich in der Sitzung des Neu-Ulmer Stadtrats am 16. Juni entschieden werden. Doch der SPD-Fraktion geht das zu schnell. Aus ihrer Sicht müssen vorher noch einige Fakten geklärt werden.

