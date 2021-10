Neu-Ulm-Gerlenhofen

vor 9 Min.

Warum der neue Gafferschutz beim Gerlenhofer Bahnunfall so wichtig war

Plus Zum zweiten Mal hat die Neu-Ulmer Feuerwehr die auffällige, aufblasbare Schutzwand benützt, um den Blick auf eine Unfallstelle abzuschirmen. Sie hat sich bereits jetzt bewährt.

Von Thomas Heckmann

Das auffälligste Gerät der Neu-Ulmer Feuerwehr beim tödlichen Unfall am Montagnachmittag, bei dem am Gerlenhofer Bahnübergang eine 90 Jahre alte Frau ums Leben kam, war eine Sichtschutzwand. Marco Binder war an der Anschaffung beteiligt und erklärt, warum man auch in Neu-Ulm solch eine Wand braucht. Die war am Montag sogar ausgesprochen notwendig, da trieb es eine Gafferin besonders dreist.

