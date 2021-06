Neu-Ulm

17:30 Uhr

Glacis-Galerie in Neu-Ulm: Sport Sperk geht, ein bekannter Laden kommt

Bei Sport Sperk steht eine Veränderung an, die Filialkette Sport Sperk wird bundesweit eingestellt.

Plus Nach nur zwei Jahren macht Sport Sperk in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm wieder zu. Nun soll ein anderes Konzept ein jüngeres Publikum locken.

Von Oliver Helmstädter

Sport Sperk gehört seit 2016 zur Deichmann-Gruppe und betreibt zusammen mit Ochsner Sport zehn Filialen in Deutschland, davon eine in der Glacis-Galerie. Dieses Projekt wird jetzt offenbar beendet.

