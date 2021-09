Neu-Ulm

vor 16 Min.

Glacis-Galerie in Neu-Ulm hat neuen Ankermieter an Land gezogen

Wo jetzt noch getanzt wird, soll im kommenden Jahr ein "Alleinstellungsmerkmal" in der Glacis-Galerie eröffnen.

Plus Im Neu-Ulmer Einkaufszentrum Glacis-Galerie wird gegenüber Zara ein "Magnet" einziehen, den es zwischen Stuttgart und München noch nicht geben soll. Neues auf dem "Food-Court".

Von Oliver Helmstädter

Für Centermanager Torsten Keller geht mit der kürzlich erfolgten Unterschrift so etwas wie ein beruflicher Traum in Erfüllung. Schon zu seinem Amtsantritt vor gut drei Jahren sagte der Ex-Augsburger, dass er sich zusätzlich zu den spanischen Textilgeschäften Zara und Desigual sowie dem Media-Markt einen weiteren Mieter wünsche, der das Potenzial habe, von ganz alleine Menschen in das Einkaufszentrum zu locken. Jetzt ist er da.

