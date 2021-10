Neu-Ulm

11:30 Uhr

Goethe und Froschkönig: Ein riesiges Graffiti für die Stadtbücherei Neu-Ulm

Plus Philip Walch verpasst der Fassade der Stadtbücherei Neu-Ulm ein fantasievolles, riesiges Graffiti. Hier tummelt sich vieles von Goethe bis zum Schnatz.

Von Veronika Lintner

Ein paar Meter neben dem Astronauten im Weltraum. Da, gleich unter der flatternden Zauberfee. Und ganz dicht beim Froschkönig, der stolz-frech über die Bücherrücken guckt, der dabei dem alten Goethe fast auf der Schulter sitzt - genau an diesem Fleck fehlt doch noch etwas, denkt sich Philipp Walch. Der Graffiti-Künstler betrachtet sein Werk mit ein paar Schritten Abstand. Da fällt es ihm wieder ein: "Ach, den Wal mit Flügeln hab ich noch gar nicht eingeplant." Was der junge, blonde Mann in der bunt besprenkelten Arbeitshose hier schafft, ist Graffitikunst. Er sprayt ein Panoramagemälde auf die Wand der Neu-Ulmer Stadtbücherei - eine Explosion von Fantasie und Literatur, am neuen Zuhause der Bibliothek.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

