Großkontrolle in Neu-Ulm: Polizei und Zoll decken etliche Verstöße auf

Polizei und Zoll kontrollieren an der Europastraße etwa 100 Fahrzeuge. Dabei geht es um illegale Beschäftigung und andere Verstöße.

An der Europastraße in Neu-Ulm haben Polizei und Zoll am Donnerstag Dutzende Fahrzeuge angehalten und kontrolliert (wir berichteten). Anlass war ein von Europol initiierter, europaweiter Aktionstag mit der englischen Abkürzung EMPACT („European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats“). Ziel ist hierbei die Bekämpfung von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung, Drogenhandel, der organisierten Bettelei und vieles mehr. Am Freitag zog die Polizei eine erste Bilanz.

Kurz nach Beginn der Kontrolle gingen den Fahndern zwei albanische Staatsangehörige ins Netz, die ihren erlaubten Aufenthalt in Deutschland um sechs und acht Monate überschritten hatten. Gegen sie leiteten die Beamten Strafverfahren ein. Sie mussten das Bundesgebiet unverzüglich verlassen. Ähnlich ging es zwei georgischen Staatsangehörigen. Sie gingen nachweislich unerlaubt einer Erwerbstätigkeit nach. Dadurch war ihr Touristenprivileg verwirkt und auch sie ausreisepflichtig. Beide mussten eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich hinterlegen.

Behörden bekämpfen mit solchen Aktionen Schwarzarbeit

Derartige Formen von illegaler Beschäftigung, oftmals gepaart mit der Zahlung unterdurchschnittlicher Löhne und menschenverachtenden Arbeitsbedingungen, sind laut Polizei eine Erscheinungsform von modernem Menschenhandel. Da hierbei weder Steuern noch Sozialabgaben entrichtet werden, entsteht auch ein nicht unerheblicher volkswirtschaftlicher Schaden, den die Allgemeinheit zu tragen hat. Gegen Arbeitgeber, die von dieser Ausbeutung profitieren, sollten bei dieser Kontrollstelle Erkenntnisse für spätere Straf- und Bußgeldverfahren erlangt werden.

Die Beamten stellten jedoch auch andere Verstöße fest. Drei Fahrzeugführer waren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs, als sie in die Kontrollstelle gerieten. Ein aus Moldawien stammender Fahrzeuglenker war damit bereits zum zweiten Mal ohne gültige Fahrerlaubnis festgestellt worden. Bei der Fahrerin eines Transporters war der kroatische Führerschein abgelaufen und ein weiterer bulgarischer Staatsangehöriger hatte seinen britischen Führerschein nicht rechtszeitig in eine deutsche Fahrerlaubnis umgetauscht. Die Beamten unterbanden ihre Weiterfahrt vor Ort und leiteten Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Die Fahrer mussten sich um Ersatzfahrer für ihre Fahrzeuge bemühen.

Polizei stoppt mit Sand überladenen Lastwagen

Da die Kontrollkräfte neben der Kriminalitätsbekämpfung auch die Verkehrssicherheit im Blick hatten, hielten sie auch einen mit Sand überladenen Lastwagen oder den Fahrer eines Pakettransporters, welcher sein Mobiltelefon während der Fahrt benutzte, an. Auch diverse Verstöße gegen die Ladungssicherung stellten die Beamten fest. So war ein Minibagger auf der Ladefläche eines Anhängers nicht ausreichend gegen Verrutschen gesichert und barg Gefahr, im Falle einer starken Brems- oder Ausweichbewegung von der Ladefläche zu fallen. Insgesamt kontrollierten die Beamten von Polizei und Zoll bis in die Abendstunden hinein etwas mehr als 100 Fahrzeuge. (AZ)