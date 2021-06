Hallenbad in Offenhausen öffnet am Montag wieder: Diese Regeln gelten

Trotz aktuell hochsommerlichen Temperaturen soll am Montag das Neu-Ulmer Hallenbad nach mehr als einem halben Jahr wieder öffnen. Das müssen Besucher beachten.

Mehr als ein halbes Jahr war das Neu-Ulmer Hallenbad geschlossen, am Montag, 21. Juni, soll es wieder öffnen. Das gab die Neu-Ulmer Stadtverwaltung am Freitag bekannt. Jedoch müssen Badegäste einige Regeln beachten.

Darunter fallen beispielsweise die Öffnungszeiten: Bis zum 1. August ist das Bad montags, mittwochs und freitags jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Von Montag, 2. August, bis Freitag, 6. August, bleibt das Bad wegen Handwerkerarbeiten geschlossen.

Ab 7. August und bis einschließlich 29. August öffnet das Bad dann wieder montags, mittwochs und freitags von 12 bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Nur 45 Personen dürfen sich im Hallenbad Neu-Ulm gleichzeitig aufhalten

Die Anzahl der Badegäste, die sich gleichzeitig im Bad aufhalten dürfen, ist auf 45 Personen begrenzt. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht möglich. In stark frequentierten Zeiten kann es sein, dass es kurzfristig zu einem Einlassstop kommen kann.

Für den Einlass ist nach Angaben der Stadtverwaltung bis auf weiteres kein negativer Coronatest nötig. Auch eine Impfung oder Genesung müsse nicht nachgewiesen werden. Die Kontaktdaten der Badegäste würden datenschutzkonform für eine mögliche Kontaktnachverfolgung erhoben.

Zugang zum Hallenbad nur mit Schutzmaske erlaubt

Der Zugang zum Bad ist nur mit Schutzmaske erlaubt. Diese muss im Inneren bis zu den Nassbereichen getragen werden. Im Schwimmbad selbst herrscht keine Maskenpflicht.

Das Schwimmbecken dürfen maximal 24 Personen gleichzeitig nutzen, das Lehrschwimmbecken zehn Personen, das Kinderbecken vier Personen und die Kneippdusche eine Person. Das Dampfbad und der Ruheraum bleiben vorerst bis auf weiteres geschlossen.

Schwimmkurse für Kinder finden vor allem im Juli statt

Dienstags und donnerstags werden vor allem im Monat Juli schwerpunktmäßig Schwimmkurse für Kinder angeboten. Die vier Kurse starten am Dienstag, 29. Juni, und gehen bis zum 29. Juli. Jeder Kurs umfasst zehn Termine, wöchentlich dienstags und donnerstags. Die Zeiten sind:

Kurs 1: 14 bis 14.45 Uhr

Kurs 2: 15 bis 15:45 Uhr

Kurs 3: 16 bis 16:45 Uhr

Kurs 4: 17 bis 17.45 Uhr

Die Gebühr beträgt 80 Euro und ist beim ersten Termin in bar im Hallenbad zu bezahlen. Anmeldungen sind ab sofort per Mail an k.minsch@neu-ulm.de möglich. (AZ)