Hallenbad und Sauna im Donaubad Neu-Ulm öffnen wieder

Nach dem Freibad öffnen am 1. Juli nun auch Erlebnisbad und Sauna im Donaubad in Neu-Ulm - allerdings erst am Nachmittag. Welche Einschränkungen bleiben.

Nachdem das Donaubad sein Freibad bereits seit Anfang Juni wieder in Betrieb genommen hat, beginnt am Donnerstag, 1. Juli, auch die Badesaison in Erlebnisbad und Sauna.

Zur Einhaltung der aktuell gültigen Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnungen müssen einer Mitteilung zufolge auch dieses Jahr wieder einige Sonderregelungen beim Bade- und Saunabesuch beachtet werden. Aufgrund von vorgegebenen Kapazitäten und Hygieneauflagen kommt es in diesem Jahr in Erlebnisbad und Sauna wieder zur Bildung von Zeitzonen pro Tag.

Donaubad öffnet Innenbereich ab 1. Juli wieder

Die Zeitzonen sind im Erlebnisbad von 9 bis 14 Uhr und von 15 bis 21 Uhr. Freitag und Samstag hat das Erlebnisbad abends bis 22 Uhr geöffnet. Die Zeitzonen in der Sauna sind von 9 bis 13 Uhr, von 13.30 bis 17.30 Uhr und von 18 bis 22 Uhr. Am Freitag und Samstag hat die Sauna abends bis 23 Uhr geöffnet. Der Übertritt von Sauna ins Erlebnisbad ist aufgrund der Kapazitätsobergrenzen pro Bereich leider nicht möglich.

Darüber hinaus existieren weitere Einschränkungen für die Besucher. Dampfbäder müssen in Erlebnisbad und Sauna geschlossen bleiben. In der Sauna finden Aufgüsse statt, es darf jedoch nicht gewedelt werden. Außerdem ist auf die Einhaltung der Mindestabstände zu achten. Am Eingang, an der Kasse, in den Umkleiden und in den Gastronomie-Bereichen gilt FFP2-Maskenpflicht.

Am Öffnungstag, Donnerstag 1. Juli, wird aufgrund einer Brandschutzübung in den Bereichen Erlebnisbad und Sauna das Erlebnisbad erst um 15 Uhr und die Sauna erst um 13.30 Uhr öffnen.