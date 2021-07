Neu-Ulm

vor 47 Min.

Hausarzt Kröner über die Panne bei Corona-Impfungen: "Das ist die blanke Hölle"

Der Pfuhler Hausarzt Dr. Christian Kröner machte in Sachen Corona-Impfung immer wieder von sich reden – auch dadurch, dass er Kinder ab zwölf Jahren gegen Corona impfte.

Plus Sind fast alle Corona-Impfungen beim Pfuhler Hausarzt ohne Wirkung? Im Interview spricht Dr. Christian Kröner über den Vorfall, die Folgen und wie er damit umgeht.

Von Michael Kroha

Mit einem Info-Zettel zur Corona-Impfung erlangte der Pfuhler Hausarzt Dr. Christian Kröner bundesweite Bekanntheit. Seither prangert er immer wieder öffentlich Missstände in der laufenden Impfkampagne an. Doch nach Morddrohungen und Polizeischutz muss er jetzt selbst einen gravierenden Fehler eingestehen. Bis zu 5000 Impfdosen, die in seiner Praxis verabreicht wurden, könnten unwirksam sein. Die Temperatur im Kühlschrank war zu hoch eingestellt. Im Interview spricht der Allgemeinmediziner über den Vorfall, die Folgen und wie er damit umgeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen