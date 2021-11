Neu-Ulm

18:00 Uhr

Haushalt 2022: So will die Stadt Neu-Ulm 1,5 Millionen Euro einsparen

Plus Die Stadt Neu-Ulm kürzt die Sachausgaben um fünf Prozent, das betrifft zum Beispiel den Unterhalt von Gebäuden. Und bald könnten auch Gebühren steigen.

Von Michael Ruddigkeit

Die Stadt Neu-Ulm hat sich für nächstes Jahr einen rigiden Sparkurs verordnet. Auch bei den laufenden Kosten wird der Rotstift angesetzt, also beispielsweise beim Unterhalt von Gebäuden, Brücken oder Straßen. Fünf Prozent der Sachkosten sollen eingespart werden. Das wurde zum Auftakt der Haushaltsberatungen im Bauausschuss beschlossen. Die Bauverwaltung sieht das äußerst kritisch. Stadtbaudirektor Markus Krämer sagte: "Wir kommen an einen Punkt, an dem es wirklich eng wird. Wir haben keine Reserven mehr." Welche Folgen haben die Kürzungen? Und was kommt nächstes Jahr auf die Bürgerinnen und Bürger zu?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

