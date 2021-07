Hier in Neu-Ulm entsteht die neue Unimog-Zentrale

Plus Mit dem Spatenstich für den 4,6-Millionen-Euro-Bau der Firma Wilhelm Mayer soll die Industriestraße in Neu-Ulm eine neue Richtung nehmen.

Es ist vollbracht, der Spaten für den 4,6-Millionen-Euro-Neubau der Nutzfahrzeug-Firma Wilhelm Mayer ist gestochen. Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger zeigte sich begeistert von dem Konzept: Ein klimaneutrales Gebäude ist geplant. "Das geht weit über das Normalmaß hinaus."