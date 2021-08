Neu-Ulm

15:33 Uhr

"Hurra wir leben noch!": Kabarettistin Heike Sauer tritt in Pauls Biergarten auf

Heike Sauers Programm "Hurra, wir leben noch!" ist eine persönliche Standortbestimmung mitten in der Krise. Nun zu erleben in Neu-Ulm.

Mit ihrem Programm "Hurra, wir leben noch!" unterhält Heike Sauer, alias Marlies Blume, das Publikum am 19. August in Pauls Biergarten in Neu-Ulm.

Die Ulmer Kabarettistin Heike Sauer tritt am 19. August um 19 Uhr in Pauls Biergarten in Neu-Ulm auf. Das teilt der Veranstalter, der Verein Kultur-Casino mit. Dabei schlüpft Heike Sauer wieder in ihre Paraderolle als "Marlies Blume". Sauers Programm "Hurra, wir leben noch!" ist eine persönliche Standortbestimmung mitten in der Krise. Im Januar 2020 kamen statt Tulpen aus Amsterdam Viren aus Wuhan – und die legten alles lahm. Aber wenn es für Marlies Blume keine Blume gibt, dann gilt eben: Unkraut vergeht nicht. "Es lässt sich aus dem größten Mist bekanntlich der beste Dünger machen", findet sie. Eine Reservierung unter reservierung@pauls-biergarten.de wird empfohlen, falls die Veranstaltung wegen Regen entfällt, wird Bescheid gegeben. Hinweise auch auf www.kulturcasino.de. (AZ)

