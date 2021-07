Neu-Ulm

vor 17 Min.

ICE-Trasse: Auch die CSU Neu-Ulm befürchtet weiteren Landverbrauch

Plus Die CSU-Fraktion will zügig Informationen über das Großprojekt der Bahn und sagt auch klar, was sie für nicht tragbar hält. Nun soll erst mal die Stadtverwaltung eine Bewertung abgeben.

Von Ronald Hinzpeter

Die Debatte um die neue ICE-Bahntrasse von Ulm nach Augsburg nimmt langsam Fahrt auf. Kritiker haben sich bereits zu Wort gemeldet, in Straß hängen Protestplakate und der Bauernverband warnt vor dem zu erwartenden Flächenverbrauch. Die Neu-Ulmer CSU will nun das Thema offiziell auf die Tagesordnung des Stadtrates bringen. In dem entsprechenden Antrag an die Oberbürgermeisterin schwingt auch eine gewisse Skepsis mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen