Neu-Ulm

04.07.2021

Im Landkreis Neu-Ulm gibt es Ärger um Luftfilter im Klassenzimmer

Plus Helfen Luftfilter in den Klassenzimmern gegen das Coronavirus? Die Freien Wähler in Neu-Ulm meinen "Ja", die Stadtverwaltung meint "Nein".

Von Ronald Hinzpeter

Am Thema Luftfilter für Klassenzimmer scheiden sich die Geister - auch in Neu-Ulm. Die Freien Wähler fordern, dass sich die Stadt hier engagiert und entsprechende Geräte anschafft, um Corona-Infektionen in den Schulen oder Kindertagesstätten vorzubeugen. Doch das zuständige Rathausdezernat für Bildung, Kultur und Sport meint, die Geräte bringen eher nichts. Das wiederum ärgert die FWG-Fraktion. Sie will am Dienstag im zuständigen Ausschuss darum kämpfen, dass doch noch solche Geräte angeschafft werden.

