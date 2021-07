Neu-Ulm

vor 45 Min.

Impf-Debakel bei Hausarzt Kröner? So wurde der Kühlschrank-Fehler aufgedeckt

Plus Waren Corona-Impfungen beim Pfuhler Hausarzt Christian Kröner wirkungslos? Erst nach einem Hinweis überprüfte das Neu-Ulmer Gesundheitsamt die Praxis.

Von Michael Kroha

"Wir sind psychisch am Ende", sagt Dr. Christian Kröner. Tausende - fast alle - seine Corona-Impfungen, die er seit April in seiner Praxis im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl durchgeführt hat, könnten womöglich wirkungslos gewesen sein. Die Temperatur in einem Kühlschrank war zu hoch eingestellt. Wie dieser Fehler festgestellt wurde, dazu machte der Hausarzt erst keine Angaben und verwies auf ein laufendes Verfahren. Doch nun äußert sich das Neu-Ulmer Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion.

