Impfarzt Kröner mit dem Tode bedroht: Jetzt geht die Polizei in die Offensive

Der Pfuhler Hausarzt Dr. Kröner wird im Netz beleidigt und bedroht. Die Polizei geht in die Offensive und warnt vor weiteren Straftaten gegen den "Impfluencer".

Dr. Christian Kröner, Hausarzt im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl und selbst ernannter "Impfluencer" wird seit Ende 2020 immer wieder Opfer unzähliger Hasskommentare im Netz, per Briefzustellung oder über Telefon. Grund hierfür ist sein Engagement für Corona-Impfungen. Nun geht die Polizei in die Offensive. In einer Mitteilung drohen die Ermittler schon fast davor, nicht weiter mit Hass und Hetze gegen den Allgemeinmediziner vorzugehen. Die Botschaft: Das Netz ist kein rechtsfreier Raum.

Kröner wird laut dieser Mitteilung vorwiegend beleidigt, aber auch mit dem Tode bedroht, verunglimpft und denunziert. Die Neu-Ulmer Kriminalpolizei ermittle, wie bereits mehrfach berichtet, in jedem einzelnen Fall und habe mittlerweile auch schon eine Vielzahl von Verfassern der strafrechtlich relevanten Kommentare ermitteln können. Dabei soll es sich um Männer und Frauen im Alter zwischen 30 und 71 Jahren aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland handeln.

Hass gegen Hausarzt Kröner: Viele Strafanzeigen wegen Beleidigung

Die ersten Ermittlungsergebnisse würden nur einen Zwischenstand darstellen. Denn die Kriminalpolizei wolle auch weiterhin die Fälle aufrollen. Der Kripo in Neu-Ulm liege derzeit eine dreistellige Anzahl an Strafanzeigen vor. Die Tatverdächtigen würden bei der Staatsanwaltschaft konsequent zur Anzeige gebracht werden.

Bei den Kommentaren werde am häufigsten der Tatbestand der Beleidigung erfüllt. Doch auch Bedrohung und Nötigung werde ihnen zur Last gelegt. Zum Beispiel dann, wenn sie den Mediziner mit dem Tode drohen und gleichzeitig dazu auffordern, mit seiner Impfkampagne aufzuhören. Doch auch die im Strafgesetzbuch unter Strafe gestellte „Öffentliche Aufforderung zu Straftaten“ liege häufig vor. Wenn beispielsweise dazu aufgefordert wurde, an Kröner ein Verbrechen zu begehen.

Auch macht die Polizei in ihrer Mitteilung auf einen erst seit April dieses Jahres einführten Straftatbestand aufmerksam: Denn seither kann auch das sogenannte "Gutheißen einer Straftat", per Kommentar oder auch schlicht mit dem Emoji „Daumen hoch“ unter Strafe gestellt werden und hat kriminalpolizeiliche Ermittlungen zur Folge. (krom/AZ)

Lesen Sie dazu auch