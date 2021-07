Neu-Ulm

In Neu-Ulm finden zwei Sonder-Impfaktionen statt

Der Landkreis Neu-Ulm organisiert am Mittwoch zwei Sonder-Impfaktionen in Neu-Ulm. Und wie sieht es in den Impfzentren aus?

Für Kurzentschlossene gibt es am Mittwoch, 21. Juli, in Neu-Ulm zwei Sonder-Impfaktionen: am Petrusplatz von 9 bis 12 Uhr und am Heiner-Metzger-Platz von 13 bis 15 Uhr. Jeder, der noch nicht geimpft ist, kann vorbeikommen. Ein Termin ist nicht erforderlich. Bitte an Personalausweis und Impfbuch denken. Die Aktion wird durchgeführt im Impfbus des Betreibers der Impfzentren im Landkreis, Huber Health Care. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe Biontech sowie Johnson & Johnson. Aufgrund der gesunkenen Nachfrage nach Terminen in den Impfzentren möchte der Landkreis Neu-Ulm den Bürgerinnen und Bürgern damit ein zusätzliches Angebot bieten, um niederschwellig weitere Menschen zu erreichen. Impfungen sind ab zwölf Jahren möglich. Voraussetzung für die Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren ist, dass das schriftliche Einverständnis der/des Sorgeberechtigten vorliegt. Wie in den Impfzentren wird es ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt geben. Auch die Nachsorge mit einer entsprechenden Beobachtungszeit ist sichergestellt. In den Impfzentren im Landkreis wurde das Wohnortprinzip aufgehoben Auch in den Impfzentren sind seit Kurzem Erstimpfungen ohne die bisherig erforderliche Registrierung im bayernweiten Impfportal möglich. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Ebenfalls aufgehoben wurde die Zuständigkeit des Impfzentrums nach dem jeweiligen Wohnort. Das heißt, jeder kann sich jetzt in einem Impfzentrum des Landkreises Neu-Ulm impfen lassen - unabhängig von seinem Wohnort, Landkreis oder Bundesland. Die Zentren sind zu folgenden Terminen geöffnet: Impfzentrum Weißenhorn : ehemaliger Feneberg-Supermarkt, Kammerlanderstraße 1, 89264 Weißenhorn , Telefon 07309/92 79 250; Öffnungszeiten: Montag – Samstag, 10 bis 17.30 Uhr. Impfzentrum Neu-Ulm : Nuvisan , Wegenerstraße 13, 89231 Neu-Ulm , Telefon 0731/98 40 291; Öffnungszeiten: Montag – Freitag, 11 – 18.30 Uhr.

, Wegenerstraße 13, 89231 , Telefon 0731/98 40 291; Öffnungszeiten: Montag – Freitag, 11 – 18.30 Uhr. Impfzentrum Illertissen (Gesundheitszentrum): Krankenhausstraße 7, 89257 Illertissen , Telefon 07303/92 85 472; Öffnungszeiten: Dienstag – Samstag, 9 - 16.30 Uhr. (AZ)

