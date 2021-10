Neu-Ulm

vor 4 Min.

In Neu-Ulm liegt das Fisch-Drehkreuz des Südens

In der Lise-Meitner-Straße befindet sich die Neu-Ulmer Niederlassung von Deutsche See.

Plus 1800 Tonnen Lebensmittel, 20 Millionen Euro Umsatz im Jahr: Für die Deutsche See Fischmanufaktur ist Neu-Ulm ein wichtiger Standort.

Von Sebastian Mayr

Zwei Grad über Null in den Kühlräumen, 20 Grad minus im Tiefkühlbereich. Auf rund 800 Quadratmetern liegen Lachs und Seeteufel, Garnelen und Venusmuscheln, ganze Fische und filetierte Stücke in Kisten und Regalen. Übermäßig voll ist es nicht. "Gott sei Dank", sagt Peter Gohl, Regional- und Niederlassungsleiter bei der Deutsche See Fischmanufaktur. Hier soll alles schnell gehen, nichts lange gelagert werden. Viele Produkte, sagt Gohl, würden bestellt und binnen 48 Stunden in Bremerhaven produziert, nach Neu-Ulm gebracht und von dort aus ausgeliefert. Rund 1800 Tonnen Lebensmittel werden jährlich von hier aus zu Supermärkten, Fischhändlern, Restaurants und Kantinen gebracht.

