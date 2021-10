In Neu-Ulm werden die Parkplätze am Friedhof knapp

Zu Allerheiligen sieht sich die Stadtverwaltung genötigt, die Zahl der Stellplätze bei den letzten Ruhestätten der Stadt zu erhöhen.

Die Stadtverwaltung Neu-Ulm erweitert rund um den Feiertag Allerheiligen am Montag, 1. November, das Parkplatzangebot am Neu-Ulmer Friedhof. In diesem Zusammenhang wird die Verkehrsführung geändert. Und zwar so: Ab Freitag, 29. Oktober, werden die von der Reuttier Straße kommenden Friedhofsbesucher über die Bradleystraße geleitet. Der Zypressenweg wird für diese Zeit als Einbahnstraße ausgewiesen, um hier zusätzliche Parkplätze anzubieten. Weitere Parkmöglichkeiten bestehen auf dem von der Bradleystraße aus erreichbaren zweiten Parkplatz. Diese Regelungen gelten bis Dienstag, 2. November.

In Neu-Ulm kann es an Allerheiligen am Friedhof eng werden

Da es trotz des erweiterten Parkangebotes zu Engpässen kommen kann, werden die Friedhofsbesucher gebeten, soweit möglich den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. (AZ)



