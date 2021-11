In Schlangenlinien durch Burlafingen: Polizei stoppt Autofahrer mit 2,6 Promille

In Schlangenlinien war ein Autofahrer in Burlafingen unterwegs und wurde dann von der Polizei gestoppt. Seinen Führerschein ist er erst einmal los.

Die Polizei hat am Donnerstag einen Autofahrer im Neu-Ulmer Stadtteil gestoppt. Er war laut Polizei betrunken. Ein Alkoholtest soll einen Wert von 2,6 Promille ergeben haben.

Wie die Polizei mitteilt, sei ihnen am späten Abend ein Fahrzeug mitgeteilt worden, das in Schlangenlinien in der Heerstraße unterwegs war. Das Auto konnte in Burlafingen einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei führten die Beamten bei dem 34-jährigen Autofahrer einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,6 Promille. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen.

Der Führerschein des Betrunkenen wurde sichergestellt. Auch den Fahrzeugschlüssel nahmen die Beamten zu sich, um so die Weiterfahrt zu unterbinden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)