Ist Neu-Ulm ab 2023 für die Stadtbusse verantwortlich?

Plus Der Stadtrat möchte die öffentlichen Verkehrsmittel innerorts vom Landkreis übernehmen. In der jüngsten Sitzung wurde darüber beraten, ab wann das möglich ist.

Ab 2023 könnte Neu-Ulm mehrere Buslinien vom Landkreis übernehmen. Das würde zunächst einmal viel Geld kosten - fast 370.000 Euro im Jahr. Doch von 2027 an könnte die Stadt diesen Teil des Nahverkehrs selbst gestalten und verbessern. Seit Ablehnung des Antrags auf Kreisfreiheit gibt es Verhandlungen zwischen Vertretern des Landratsamts und der Stadt über die öffentlichen Verkehrsmittel. Die frühzeitige Übernahme wurde von der Stadtverwaltung vorgeschlagen, um neue Fahrpläne entwerfen zu können. Obwohl der Stadtrat geschlossen hinter dem Vorhaben steht, sorgt ein Detail für Uneinigkeit.