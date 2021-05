Jagdhochsitz im "Silberwald" beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Im "Silberwald" bei Freudenegg ist ein Hochsitz beschädigt worden. Teile wurden zerschnitten, zudem wurde der gesamte Sitzbereich entwendet.

Ein Jäger hat am Freitag, 21. Mai, Anzeige wegen Sachbeschädigung an seinem Jagdhochsitz erstattet. Das berichtet die Polizei Neu-Ulm. Der Hochsitz befindet sich im "Silberwald", in der Nähe von Freudenegg, und sei irgendwann im Zeitraum vom 17. Mai, 12 Uhr, bis 20. Mai, 19.30 Uhr, von einem unbekannten Täter mutwillig beschädigt worden. Teile des Hochsitzes wurden zerschnitten, zudem wurde der gesamte Sitzbereich entwendet.

Wer har den Hochsitz im "Silberwald" beschädigt?

Der oder die Täter benutzten zum Abtransport, laut Polizeireport, eventuell ein Fahrzeug. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder sonstige Tipps in diesem Fall geben können, bittet die Polizei Neu-Ulm unter 0731/8013-0 um Hinweise. (AZ)

