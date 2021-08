Neu-Ulm

16:20 Uhr

Jawort im Wahrzeichen: Im Neu-Ulmer Wasserturm können Paare jetzt heiraten

Plus Im Neu-Ulmer Wahrzeichen, dem Wasserturm im Kollmannspark, finden jetzt Hochzeiten statt. Was Brautpaare dabei beachten müssen.

Von Michael Ruddigkeit

Manche Paare heiraten in einem Schloss, im Kloster oder in einem Leuchtturm, wie beispielsweise die Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und ihr Mann. In Neu-Ulm können sich Heiratswillige nun ebenfalls in einem besonderen Ambiente trauen lassen: nämlich im Wasserturm, dem Wahrzeichen der Stadt. Dabei gilt es jedoch, einige Punkte zu beachten.

