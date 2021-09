"Jobangst" bei Evobus: Die Krise ist noch längst nicht ausgestanden

Plus Im Neu-Ulmer Buswerk der Daimler-Tochter wird nicht mehr kurzgearbeitet. Doch von Normalität kann keine Rede sein, sagt der Betriebsratschef. Was er von der Politik fordert.

Seit Beginn des Monats wird bei Evobus wieder normal gearbeitet. Zumindest ohne Kurzarbeit, sieben Stunden am Tag. Doch wie Betriebsratsvorsitzender Hansjörg Müller im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert, ist deswegen längst noch keine Vor-Krisen-Situation im Werk eingetreten. Wie ist die Lage im Werk?