Neu-Ulm

vor 31 Min.

Joseph Kelemen feiert die Vielfalt der Orgel in St. Johann Baptist Neu-Ulm

Mit dem Rücken zum Publikum sitzt Kirchenmusiker Joseph Kelemen, wenn er die Orgel in der Neu-Ulmer Stadtpfarrkirche St. Johann Baptist spielt.

Joseph Kelemen bietet am Samstag, 2. Oktober, einen Streifzug durch vielfältige Orgelliteratur. Was das Publikum in St. Johann Baptist erwartet.

In der Neu-Ulmer Kirche St. Johann Baptist feiert Kirchenmusiker Joseph Kelemen das Jahr der Orgel - mit einem Benefizkonzert am Samstag, 2. Oktober, 18 Uhr. Auf dem "Instrument des Jahres" 2021 spielt der Organist bekannte und neu zu entdeckende Melodien von Johan Pachelbel, Wolfgang Amadeus Mozart und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Werke von heutigen, zeitgenössischen Komponisten wie Norman Warren und Richard Lloyd wird Joseph Kelemen ebenfalls spielen. Ein Orgel-Benefizkonzert in der Kirche St. Johann Baptist Das Konzert möchte einen Querschnitt durch die großen Vielfalt in der Orgelliteratur bieten. Vom Barock bis zum heutigen Tag sind alle Epochen vertreten, und auch mehrere Nationalitäten der Komponisten. In klanglicher Hinsicht verspricht Kelemen von leise bis mächtig eine große Breite. Das Abschlussstück des Ungars István Dénes entstand 2014 und ist dem Organisten des Abends gewidmet. In diesem Stück erklingen nebeneinander die ungarische und die deutsche Nationalhymne. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Eine freiwillige Spende zugunsten der geplanten Antonius-Figur in der Kirche sei willkommen, teilen die Veranstalter mit. (AZ) Lesen Sie dazu auch Ulm Plus "Lost" im Pandemiegefühl – eine Performance des Theaters Ulm

Neu-Ulm Plus "Nicht ganz dicht"? Kabarett, Musik und Literatur am Theater Neu-Ulm

Ulm Plus Ein Adieu mit Wucht: Timo Handschuhs Abschied von Ulm mit Bruckner

Themen folgen