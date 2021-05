Jugendgruppe auf einem Parkplatz: Verstöße gegen Ausgangssperre

Beleidigungen und Gewalt: Für einen Teilnehmer einer Parkplatz-Party in Neu-Ulm endete die Feier in einer Arrestzelle.

Ein Verstoß gegen die Ausgangssperre endet in einer Haftzelle: Am Samstagabend, gegen 22 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Neu-Ulm eine größere Jugendgruppe auf einem Parkplatz in der Kirchstraße in Neu-Ulm mitgeteilt.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten drei Jugendliche festgestellt werden. Aufgrund der noch immer geltenden Ausgangssperre wurden die Personalien erhoben und der Gruppe wurde ein Platzverweis erteilt. Ein stark alkoholisierter 23-Jähriger zeigte sich jedoch völlig uneinsichtig und fing an, die Beamten zu beleidigen. Zudem kündigte er weitere Verstöße gegen die Ausgangssperre an.

In die Haftzelle in Neu-Ulm wollte der junge Mann nicht

Der junge Mann wurde daraufhin zur Ausnüchterung in die Haftzelle gebracht. Hierbei setzte er sich jedoch vehement zur Wehr. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Den 23-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)

