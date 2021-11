Neu-Ulm

15.11.2021

Katja I. von den Pfuhler Seejockel ist zur Prinzessin geboren

Plus Bei den Pfuhler Seejockel wird die Tochter des ersten Prinzenpaares Prinzessin für diese Saison. Einen Prinzen hat sie nicht an ihrer Seite.

Von Quirin Hönig

"Ich wollte immer schon Prinzessin sein", sagt Katja Hillmann, "durfte aber nie." 2021 ist ihr Wunsch in Erfüllung gegangen. Als Katja I. wurde sie zur Prinzessin der Pfuhler Seejockel, allerdings ohne einen Prinzen. "Weil ich einfach noch keinen Prinzen gefunden habe", erzählt sie. In der Geschichte des Vereins ist das noch nicht vorgekommen. Das ist aber nicht das einzige Besondere an der diesjährigen Kampagne der Seejockel.

