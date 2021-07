Neu-Ulm

18:30 Uhr

Keine Luftfilter: Warum Schulen und Kitas in Neu-Ulm jetzt Ventilatoren bekommen

Plus Landauf, landab wird über mobile Luftfilter für Klassenzimmer diskutiert. Die Stadt Neu-Ulm geht nun einen anderen Weg. Das hat verschiedene Gründe.

Von Ronald Hinzpeter

Das Wort der Stunde stammte von Stadtbaudirektor Markus Krämer, es lautete „Kompromiss“. In der Debatte über Lüftungsanlagen für Klassenzimmer sagte er am Mittwoch im Stadtrat: „Eine perfekte Anlage ist kurzfristig nicht machbar.“ Deshalb sei es geboten, einen Kompromiss einzugehen. Der lautet in diesem Fall, die Stadt Neu-Ulm schafft für ihre Schulen und Kindertagesstätten Abluftanlagen an, die relativ einfach und kostengünstig zu installieren sind. Allerdings lässt sie noch eine weitere Möglichkeit offen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen