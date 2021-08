Neu-Ulm

Kind aus Kreis Neu-Ulm in Türkei verschleppt: Ankläger wollen härtere Strafe

Das Berufungsverfahren gegen den Vater, der sein Kind in die Türkei verschleppt hat, wird am Landgericht Memmingen verhandelt.

Von Sebastian Mayr

Noch immer lebt ein heute sieben Jahre altes Kind in einem Jugendheim in Edirne. Der Vater hatte den Buben im März 2020 in die Türkei verschleppt und war danach selbst nach Deutschland zurückgekehrt. Im Mai ist der Mann wegen Entziehung Minderjähriger zu einer Haftstrafe von sieben Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Doch die Staatsanwaltschaft ist damit nicht zufrieden, sie will eine höhere Strafe für den Entführer erreichen. So geht es nun weiter.

