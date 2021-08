Kleinkunst-Festival findet im Neu-Ulmer Gewölbe statt

Am Wochenende soll das Kleinkunst-Festival in Neu-Ulm unter freiem Himmel stattfinden. Nur das herbstliche Wetter könnte für Probleme sorgen

Im vergangenen Jahr musste das Kleinkunstfestival im Neu-Ulmer Gewölbe wegen der Corona-Beschränkungen ausfallen, diesmal wollen es Sanguita Ach und Meister Eckart am kommenden Wochenende - Freitag, 27. bis Sonntag, 29. August - durchziehen. Stören könnte nur das herbstliche Wetter. „Sollte es in Strömen regnen, fällt es ersatzlos aus“, sagt Mitveranstalterin Ach lakonisch. Aber sie gibt sich zuversichtlich: „Wir gehen davon aus, dass das Festival über die Bühne geht.“ Sonst wären ja auch alle Vorbereitungen umsonst und das abwechslungsreiche Programm hinfällig.

Die Livemusik am Sonntag ab 15 Uhr kommt von Lyn Conary & Elmar Heckmann Foto: Ida König (Archivbild)

Dieses Jahr steigt die sechste Auflage des Kleinkunstfestivals und es wird im Freien veranstaltet, weil der Innenraum doch etwas zu klein ist. Freitag ist immer Musiktag, wie Sanguita Ach berichtet. Am Samstag stehen vorwiegend Varieté und Zauberei auf dem Programm und für den Sonntag wird Jahr für Jahr neu entschieden. Diesmal sind Live-Musik und gemütlicher Ausklang angesagt. Die Auftretenden, die zum Teil auch aus dem benachbarten Ausland kommen, hat Meister Eckart aufgetrieben. Er ist als Künstler in ganz Deutschland unterwegs und hat ein gutes Netzwerk aufgebaut. Und so wird den Besuchern des Kleinkunstfestivals oft Neues geboten.

An zwei Tagen ist im Gewölbe in Neu-Ulm ein Festival geboten

Erstmals im Programm sind die Musiker, die am Freitag ab 20 Uhr auftreten. Im Einzelnen sind angekündigt: Chris Berres (One-Man-Cover-Band in Anders) sowie Jeff Aug featuring Chris Lakritz mit Rockin’ Country Blues. Der Kleinkunst-Samstag beginnt ebenfalls um 20 Uhr, wobei der Biergarten bereits ab 15 Uhr geöffnet ist. Laut Programm treten Miss Minetti (Niederlande), Zauberfuzzi (Liechtenstein), Filia Ignis, Christian Frank, Berres, Agnes Altensee, Yandaal und Alex Lenk auf. Die Livemusik am Sonntag ab 15 Uhr kommt von Lyn Conary & Elmar Heckmann. Zutritt zum Gewölbe haben nur Geimpfte, Genesene und Getestete, auch wenn es sich um eine Open-Air-Veranstaltung handelt.