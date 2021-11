Körperverletzung und Beleidigung in Neu-Ulmer Obdachlosenheim

Ein 41-Jähriger stößt einen anderen Mann zu Boden, er beleidigt die Polizei, zeigt den Hitlergruß - und uriniert dann in der Haftzelle auf den Boden.

Von einem Mann, der in einem Obdachlosenheim randaliert hat, berichtet die Polizei Neu-Ulm. Mehrere Streifenbesatzungen fuhren laut Polizeibericht am Samstag, 27. November, gegen 0.45 Uhr, zum Obdachlosenwohnheim in der Leibnizstraße, Stadtteil Offenhausen. Zwei Bewohner des Obdachlosenwohnheims hatten dort zunächst friedlich miteinander alkoholische Getränke getrunken, bis einer der beiden Männer aggressiv wurde und den anderen Mann zu Boden stieß. Dieser stürzte dabei - laut Polizeireport - auf den Hinterkopf und verletzte sich leicht. Anschließend gingen beide Männer laut auf ihre Zimmer und der Geschädigte alarmierte hierauf die Polizei.

Mann beleidigt Neu-Ulmer Polizei und zeigt Hitlergruß

Die Streifenbesatzungen trafen die beiden Kontrahenten vor Ort an. Nachdem sich der Angreifer auch während der Anwesenheit der Polizei stark aggressiv zeigte, Beleidigungen aussprach, wurde er in Gewahrsam genommen und auf die Polizeidienststelle verbracht. Da der Mann zuvor ankündigt hatte, sich gegen die Maßnahme wehren zu wollen, wurde er noch vor dem Transport mit Handschellen gefesselt, berichtet die Polizei. Beim Verbringen in die Haftzelle beleidigte er noch die Polizeibeamten, außerdem zeigte der 41-Jährige mehrmals den Hitlergruß. Bei einer der regelmäßigen Zellenkontrollen stellten Beamte zudem fest, wie der Mann an den Gitterstäben der Zellentür auf den Boden urinierte.

Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung

Nachdem sich in den frühen Morgenstunden die Gemütslage des Mannes wieder beruhigt hatte, wurde er laut Polizei wieder entlassen. Den 41-Jährigen erwarten nun neben einer Anzeige wegen Körperverletzung noch eine Anzeige wegen Beleidigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, da er den Hitlergruß gezeigt hatte. (AZ)

Lesen Sie dazu auch