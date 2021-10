Kollegin in Pausenraum vergewaltigt: Bewährungsstrafe für 56-Jährigen

Plus Wegen eines sexuellen Übergriffs wird ein 56-Jähriger aus Neu-Ulm zu einer Haftstrafe zur Bewährung verurteilt. Der Mann leistete sich offenbar mehrere Entgleisungen.

Ein 56-Jähriger hat vor dem Amtsgericht Neu-Ulm gestanden, eine Arbeitskollegin vergewaltigt zu haben. Der frühere Beschäftigte eines Neu-Ulmer Hotelbetriebes gab zu, mit zwei Fingern in die Frau eingedrungen zu sein. Die Geschädigte selbst war bei der Verhandlung nicht anwesend. Richter Alexander Kessler stellt fest, dass die Tat nicht die erste sexuelle Grenzüberschreitung des Angeklagten gewesen ist. Trotzdem bekommt der Mann nur eine Bewährungsstrafe.