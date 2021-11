Neu-Ulm

vor 16 Min.

Kontrolle in Neu-Ulm: Polizei und Zoll stoppen zahlreiche Verkehrsteilnehmer

An der Europastraße in Neu-Ulm haben Polizei und Zoll am Donnerstag zahlreiche Auto- und Lastwagenfahrer angehalten und kontrolliert.

Plus Bei einer Aktion am Muthenhölzle in Neu-Ulm gehen Beamte gegen Schwarzarbeit und Drogen im Straßenverkehr vor. Die Kontrollen führen zu langen Staus.

Von Thomas Heckmann

Mit einer großen Kontrollaktion in Neu-Ulm sind die Neu-Ulmer Polizei und der Augsburger Zoll am Donnerstagabend gemeinsam gegen die Ausbeutung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie gegen Drogen im Straßenverkehr vorgegangen. Lange Staus im Feierabendverkehr ließen sich dabei nicht vermeiden.

