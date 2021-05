Konzert der Beach Boys in Neu-Ulm endgültig abgesagt

Zuerst sah es noch aus, als könnte auch das Konzert der Beach Boys in Neu-Ulm verschoben werden. Nun wurden alle Konzerte für das kommende Jahr der Band abgesagt.

Die Beach Boys haben ihre Tourneepläne aus nicht bekannten Gründen für 2022 komplett eingestellt und es müssen alle Termine abgesagt werden.

Ein Ersatz für Konzert im Wiley in Neu-Ulm wird gesucht

„Mit den anderen Wiley Open Airs, die nach 2022 verschoben wurden, hat die Absage der Beach Boys nichts zu tun. Dies war eine individuelle Entscheidung der Band. Eventuell wird es einen Ersatz für das Konzert der Beach Boys geben, wir sind hier schon mit einigen Hochkarätern im Gespräch,“ so Michaela Schneider von Allgäu Concerts. Namen werden nicht genannt.

In den USA sind die Beach Boys hingegen auf Tour. Bereits am 29. Mai geht es in San Diego los. Zumindest werden online Karten verkauft. Nur 33 Prozent der Kapazität sei zugelassen, meldet die Lokalzeitung, meldet zugleich aber Zweifel an der Realisierung an.

Was von den Beach Boys übrig ist

Alteingesessene Fans der Band sind sowieso skeptisch, ob das überhaupt die Beach Boys sind, die da derzeit auf Tour sind. Denn von den Gründungsmitgliedern ist nur noch Mike Love an Bord. Eine Wiedervereinigungstour mit Al Jardine und Brian Wilson scheiterte und zuletzt gab es neuen Ärger, weil Love mit seiner neuen Beach-Boys-Truppe bei Auftritten des früheren US-Präsidenten Donald Trump spielte - sehr zum Unmut von Wilson und Jardine. Vielleicht ist es auch endgültig vorbei mit den Beach Boys. Denn schließlich wurde Mike Love im März 80.

Mit dem Sound von Sommer, Strand und guter Laune wurden die Beach Boys berühmt - aber hinter den Kulissen war die Stimmung oft weniger sonnig. Seit der Gründung der Band Anfang der 60er Jahre gab es immer wieder Spannungen zwischen den Frontmännern Brian Wilson , der stets als musikalisches Genie der Band gilt, und seinem Cousin Mike Love , den eher den Ruf des schwarzen Schafes verfolgt. (AZ/dpa)

Lesen Sie auch: