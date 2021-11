Neu-Ulm

Krippen und Kindergärten: In Neu-Ulm fehlen auf Jahre hinaus Plätze

In den Kinderkrippen und Kindergärten in Neu-Ulm reicht der Platz nicht aus. Die Stadt muss weiter kräftig investieren und neue Einrichtungen bauen.

Von Michael Ruddigkeit

Neu-Ulm wächst und wächst – laut Bevölkerungsprognose auch in den nächsten Jahren. Damit steigt der Bedarf an Betreuungseinrichtungen für Kinder. Einige Neueröffnungen in der Stadt und in den Ortsteilen sind bereits beschlossen und fest eingeplant. Und dennoch bleibt eine deutliche Lücke zwischen Angebot und Nachfrage. Bis Mitte der 2020er Jahre sei vor allem im Ü3-Bereich, also bei den Kindergärten, eine "sehr angespannte Situation" zu verzeichnen, sagte Mareike Kuch, die Leiterin der Abteilung Bildung, Kultur, Sport und Freizeit, im zuständigen Ausschuss.

